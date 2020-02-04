Акции Китая и Японии показали рост

Китайские акции выросли во вторник после того, как центральный банк страны пообещал принять меры, чтобы стабилизировать рынок, потерявший почти $400 миллиардов капитализации на предыдущей сессии на фоне опасений вокруг вспышки коронавируса.

Индекс Shanghai Composite вырос на 1,34% до 2.783,29 пункта, максимально с 13 декабря.

Индекс “голубых фишек” CSI300 прибавил 2,64% до 3.785,64 пункта, продемонстрировав максимальный внутридневной рост с 1 июля. Индекс недвижимости вырос на 2,2%, в то время как индекс здравоохранения поднялся на 3%, сообщает Reuters.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,26% до 26.689,10 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises поднялся на 1,63% до 10.435,78 пункта.

Центробанк Китая в понедельник предоставил денежному рынку ликвидность в объеме 1,2 триллиона юаней ($173,81 миллиарда) посредством операций обратного репо в попытке стабилизировать финансовый рынок и восстановить его доверие.

Индекс Шэньчжэня вырос на 1,8%, а индекс стартапов ChiNext Composite поднялся на 4,8%.

Японские акции также завершили ростом торги во вторник, нивелировав снижение в ходе сессии благодаря некоторой стабилизации китайских рынков после обвала накануне. Инвесторы по-прежнему опасаются экономических и социальных последствий вспышки коронавируса.

Индекс Nikkei вырос по итогам сессии на 0,49% до 23.084,59 пункта, поднявшись с 10-недельного минимума, зафиксированного в понедельник. Более широкий Topix прибавил 0,69% до 1.684,24 пункта.

Акции Panasonic Corp подскочили на 10%, бумаги производителя промышленного оборудования Ebara Corp подорожали на 9,4%, производителя соевого соуса Kikkoman Corp - на 5,8%.

Бумаги банка Nomura Holdings Inc снизились на 2,76%.