Акции Tesla подскочили на 20% из-за совместного с Panasonic бизнеса

Акции Tesla взлетели на 20% в понедельник, после того как Panasonic сообщила о первой квартальной прибыли совместного с Tesla американского бизнеса по производству аккумуляторов.

Подъем акций производителя электромобилей стал рекордным с 2013 года. Также энтузиазму способствовало сообщение компании по управлению капиталом Ark Invest, которая ждет роста акций Tesla до $7.000 к 2024 году по сравнению с историческим максимумом понедельника в $780, сообщает Reuters.

Акции Tesla выросли более чем на 30% с тех пор, как компания под руководством генерального директора Илона Маска в прошлую среду отчиталась о второй квартальной прибыли подряд, что было расценено как важная веха для производителя, конкурирующего с такими авторитетными тяжеловесами отрасли, как General Motors и BMW.

Бумаги компании выросли более чем на 300% с начала июня, чему способствовали превысившие ожидания финансовые результаты, а также рост производства на новом заводе в Шанхае.

Panasonic сообщила, что совместный с Tesla бизнес по производству аккумуляторов резко улучшил результаты благодаря расширению производства на заводе Gigafactory 1 в штате Невада.