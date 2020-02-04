Последнее обновление: 04.02.2020 13:08

Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе выросли на 1,3%, до $6,341 млрд

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 февраля 2020 г. достигли 6,341 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

На начало 2020 г. объем валютных резервов составлял 6,258 млрд долларов. Таким образом, за январь валютные резервы ЦБА выросли на 83 млн долларов (1,3%), передает ТАСС.

В 2019 г. валютные резервы Центробанка увеличились на 11,2%.

Валютные резервы ЦБА являются частью стратегических валютных резервов страны. Другая их часть формируется за счет активов Государственного нефтяного фонда, где аккумулируются средства от реализации нефтегазовых контрактов. По данным на начало февраля 2020 г., стратегические валютные резервы Азербайджана составили 52 млрд долларов.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование