Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе выросли на 1,3%, до $6,341 млрд

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 февраля 2020 г. достигли 6,341 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

На начало 2020 г. объем валютных резервов составлял 6,258 млрд долларов. Таким образом, за январь валютные резервы ЦБА выросли на 83 млн долларов (1,3%), передает ТАСС.

В 2019 г. валютные резервы Центробанка увеличились на 11,2%.

Валютные резервы ЦБА являются частью стратегических валютных резервов страны. Другая их часть формируется за счет активов Государственного нефтяного фонда, где аккумулируются средства от реализации нефтегазовых контрактов. По данным на начало февраля 2020 г., стратегические валютные резервы Азербайджана составили 52 млрд долларов.