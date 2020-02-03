Минтранс РБ назначил нового гендиректора Нацаэропорта

Вячеслав Хоронеко назначен новым руководителем Национального аэропорта Минск и сегодня был представлен коллективу аэропорта министром транспорта и коммуникаций РБ Алексеем Авраменко и директором Департамента по авиации Минтранса Артемом Сикорским.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Ромину Саматханову.

Ранее Хоронеко занимал должность заместителя гендиректора по техническому развитию Национального аэропорта Минск, а также исполнял обязанности гендиректора аэропорта после того, как пост руководителя покинул Дмитрий Меликян.