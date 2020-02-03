В 2019 году в Беларусь приехали работать 4,3 тыс. граждан Китая

Число иностранных граждан, прибывших в Беларусь в 2019 году для занятия трудовой деятельностью, составило 20,8 тыс. человек, что на 4,7 тыс. больше, чем в 2018 году.

Такую информацию озвучил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Александр Татура.

По данным ДГиМ МВД наибольшее количество прибывших в Беларусь трудовых мигрантов составили россияне – 6,7 тыс. или каждый третий специалист. Почти каждый пятый трудоустроенный – гражданин Китая (4,3 тыс.). В тройку стран по числу прибывших к нам на работу иностранцев вошла Украина (3,1 тыс.).

Более 5,6 тыс. трудящихся иммигрантов имели рабочие специальности, более 3 тыс. человек – квалифицированные работники и специалисты, свыше 1,3 тыс. иностранцев задействованы в сфере обслуживания и торговли, 428 – в сельском хозяйстве. Более 1,2 тысячи приезжих занимали должности руководителей.

В качестве площадки для трудоустройства Беларусь также выбирают граждане Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, Турции и Литвы. Редкий трудовой десант – жители Буркина-Фасо, Камеруна, Конго, Мавритании, Уругвая, Тринидад и Тобаго. В прошлом году из этих стран для работы в Беларусь прибыло по одному специалисту.