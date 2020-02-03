Последнее обновление: 03.02.2020 10:51

Национальный банк Киргизии продал 31 млн долларов для поддержания курса валют

Нацбанк Киргизии для стабилизации ситуации на валютном рынке республики впервые в 2020 году продал 31 млн долларов. Об этом говорится в размещенном на официальном сайте главного финансового регулятора страны сообщении.

«Сумма сделки составила 31 млн долларов», - отмечается в сообщении. Это первая в нынешнем году интервенция на валютном рынке Киргизии, проведенная Нацбанком, передает ТАСС.

В республике в случае резкого понижения курса киргизского сома по отношению к ведущим мировым валютам Национальный банк продает доллары США. В случае укрепления сома доллары покупаются банком на внутреннем рынке. На сегодняшний день официальный курс сома составляет 69,85 за доллар и за последние несколько месяцев он практически не изменился.

В общей сложности за прошлый год Нацбанк Киргизии продал на валютном рынке почти 143,5 млн долларов за счет международных резервов страны, которые на данный момент составляют около 2,4 млрд долларов.

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