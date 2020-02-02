ЦБ Китая напечатает триллион юаней, чтобы погасить панику на рынках

Народный Банк Китая резко увеличит вливания ликвидности в финансовые рынки на фоне набирающей обороны эпидемии коронавируса, из-за которой настроения инвесторов постепенно скатываются к панике.

В понедельник, 3 февраля, когда китайский фондовый, валютный, фьючерсный и денежный рынки откроются после новогодних каникул, ЦБ КНР предоставит банкам 1,2 триллиона юаней через операции обратного репо (174 млрд долларов).

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора, чистый приток ликвидности (новые кредиты минус погашения) составит 900 млрд юаней, или 128 млрд долларов в пересчете по курсу.

Китайское правительство обеспечит абсолютную стабильность на финансовых рынках страны, в том числе валютном, заявил в субботу заместитель главы Народного банка Китая Пань Гуншэн.

«С 3 февраля возобновятся торги на финансовом рынке КНР. НБК обеспечит достаточную ликвидность и сохранит ее в рациональных пределах, усилит сдерживающие меры цикличного регулирования, будет поддерживать стабильный уровень процентных ставок на монетарном рынке», - подчеркнул Гуншэн, передает finanz.ru.

По его словам, руководство китайского Центробанка внимательно наблюдает за ситуацией и в целях обеспечения стабильности задействует все имеющиеся в его распоряжении инструменты, а также будет поддерживать тесные контакты с ключевыми финансовыми институтами страны.

Пока биржи материкового Китая закрыты, юань стремительно дешевеет на офшорном рынке. С отметки 6,86 юаней за доллар 20 января курс спикировал до уровней ниже 7 юаней в четверг и обновил минимум за 6 недель - 7,003 юаня за доллар.

Трейдеры рынка опционов ставят на дальнейшее укрепление доллара - индикатор разворота риска по одномесячным опционам на курс американской валюты к юаню находится на самом "бычьем" уровне за пять месяцев, отмечает Bloomberg.

Ступор промышленности, сокращение экспорта вместе с оттоком капитала и спекулятивным давлением провалят юань до минимумов «торговой войны», прогнозирует экономист ING Ирис Панг: по мере распространения вируса и увеличения числа жертв курс может достичь 7,2 юаня за доллар.

По данным на 2 февраля, общее число заболевших в мире достигло 14 628 человек. Еще 137 тысяч китайцев находятся под наблюдением с подозрением на вирус.