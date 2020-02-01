США не стали вводить иммиграционные ограничения для граждан Беларуси

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит ограничения на получение иммиграционных виз в Соединенные Штаты для граждан шести стран.

Документ, который вступит в силу 21 февраля, коснется граждан из Киргизии, Мьянмы, Эритреи, Судана, Нигерии и Танзании. В проекте документа фигурировала и Беларусь, но принимая визит госсекретаря США в Минск, синеокую решили пощадить.

Речь идет об иммиграционных визах, которые, в частности, требуют заверенного поручительства о спонсорстве со стороны членов семей и работодателей, а также о визах, предоставляемых в рамках программы Diversity Immigrant Visa (DIV, Визы для иммигрантов разных национальностей) Госдепартамента США. Эта программа предусматривает, что ежегодно в каждом фискальном году в формате лотереи разыгрывается до 55 тысяч виз для лиц из стран с низким уровнем иммиграции в США.

Выдача иммиграционных виз прекращена для граждан Киргизии, Мьянмы, Эритреи и Нигерии. В отношении Судана и Танзании остановлено действие программы иммиграционной лотереи. Ранее это же ограничение коснулось Нигерии, передает DW.

При этом на неиммиграционные визы - с целью туризма, в интересах бизнеса и для медицинского лечения - запрет не распространится.

В администрации США утверждают, что ограничения связаны в первую очередь с требованиями к этим странам повысить стандарты в области безопасности.

Так, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф отметил: "Эти государства по большей части хотят сотрудничать, делать то, что необходимо, они поддерживают отношения с США, но по различным причинам не выполнили минимальные требования".

Верховный суд США 27 января одобрил ужесточение миграционных правил, подготовленное администрацией президента Дональда Трампа. Таким образом, легальным мигрантам, получающим в США социальную помощь, впредь будет сложнее получить разрешение на постоянное пребывание в стране (так называемую грин-карту). Президент США не хочет принимать в стране мигрантов, которые будут использовать программы социальной помощи. Борьба с нелегальной иммиграцией была одной из главных тем прошлой предвыборной кампании Трампа, эту же линию он продолжает и во время нынешней предвыборной гонки.