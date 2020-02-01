Последнее обновление: 01.02.2020 10:47

Беларусь до мая продлила госрегулирование цен на гречку

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь продлило по 28 апреля 2020 года временное ценовое регулирование на крупу гречневую путем установления предельной максимальной торговой надбавки в размере не выше 25 процентов.

«Данная мера направлена на исключение возможного завышения цен на крупу гречневую при их установлении», - говорится в комментарии ведомства к постановлению №10 от 30 января 2020 года.

Согласно документу, предельная торговая надбавка применяется к отпускной цене производителя (импортера) с учетом оптовой надбавки, которая не должна превышать 10 процентов.

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