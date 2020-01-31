Последнее обновление: 31.01.2020 17:17

Власти РБ в течение 3-х лет будут сокращать налоговые льготы

Белорусские власти в течение трех лет полностью пересмотрят и сократят налоговые льготы, что вызвано неизбежным закрытием белорусского нефтяного оффшора из-за предпринятого Россией налогового маневра в нефтяной сфере

"Для обеспечения доходов бюджета, в том числе с учетом сложившихся внешних условий, назрела необходимость отменить льготы, которые не дают нужного эффекта. В течение 2020-2022 годов предусмотрена масштабная оценка эффективности действующих стимулирующих налоговых льгот", - заявил сегодня министр по налогам и сборам РБ отметил Сергей Наливайко, которого цитирует БелТА.

По его словам, в ближайшее время МНС вместе с Минфином и ГТК РБ определят перечень льгот, эффективность которых нужно оценить в этом году, и проанализируют круг воспользовавшихся этими льготами плательщиков и показатели их деятельности.

Как сообщалось, в конце 2019 года правительство утвердило порядок оценки эффективности стимулирующих налоговых льгот, предоставляемых для ускоренного развития хозяйственной деятельности определенных категорий плательщиков.

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