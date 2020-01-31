Последнее обновление: 31.01.2020 15:30

Президент Молдавии предлагает оставить в госсобственности лишь стратегические активы

Железная дорога, энергосети, национальный оператор связи и другие стратегические активы Молдавии должны остаться в собственности государства.

Об этом заявил в пятницу президент Молдавии Игорь Додон в рамках размещенного в социальных сетях очередного выпуска платформы «Президент отвечает», передает ТАСС.

«Такие предприятия, как «Железная дорога Молдовы», «Молдтелеком», энергосети и другие стратегически важные объекты должны остаться в собственности государства. В то же время там, где действует бизнес, государству делать нечего», - отметил президент.

В качестве примера он привел занимающуюся сбором металлолома компанию «Meталферос», которую правительство недавно выставило на приватизацию.

«В стратегических сферах государство остается собственником, остальное пусть развивает бизнес. Государство не должно собирать металлолом или, скажем, шить пальто. Это частная сфера», - сказал Додон.

Он напомнил, что предприятие «Металферос» много лет было монополистом в свое деятельности на рынке страны.

«Но теперь мы либерализировали рынок - с конца прошлого года любая компания может получить лицензию на этот вид деятельности. Государство не должно вмешиваться в этот бизнес. Не нужно создавать механизм, который позволит следующей власти зарабатывать на монополизации этого рынка», - отметил президент.

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