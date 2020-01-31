Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку до 7,25%

Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку на 0,25 процентного пункта до 7,25% годовых, сообщил на пресс-конференции в пятницу глава регулятора Эльман Рустамов.

«Правление Центробанка Азербайджана приняло решение снизить учетную ставку до 7,25% с 7,5%. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня», - сказал Рустамов. По его словам, решение обусловлено в том числе низкой инфляцией и стабильной макроэкономической ситуацией в стране, передает ТАСС.

Глава Центробанка также сообщил, что нижний порог процентного коридора снижен до 5,5% с 5,75%, верхний - до 9% с 9,25%.

В 2019 г. Центробанк Азербайджана восемь раз снижал учетную ставку: 1 февраля - до 9,25% с 9,75%, 15 марта - до 9%, 26 апреля - до 8,75%, 7 июня - до 8,5%, 26 июля - до 8,25%, 13 сентября - до 8%, 25 октября - до 7,75% и 13 декабря - до 7,5% годовых.