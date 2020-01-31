Последнее обновление: 31.01.2020 13:08

Поставки смартфонов из Китая в РФ приостановлены из-за коронавируса

Китайские производители смартфонов Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo сообщили о переносе сроков поставок техники в РФ

Как сообщает газета "КоммерсантЪ" перенос поставок связан с приостановкой производств в Китае из-за вспышки коронавируса.

Один из источников газеты также сообщил об аналогичном решении Apple, производство которой находится в Китае.

Газета отмечает, что розничные сети не ожидают дефицита китайских смартфонов, так как объем декабрьских поставок всегда больше из-за новогодних каникул.

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