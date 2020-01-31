Банковские работники в Индии начали общенациональную забастовку

Более миллиона работников банковской сферы в Индии начали в пятницу общенациональную двухдневную забастовку, которая может отразиться на банковских операциях по всей стране.

В основном о готовности присоединиться к акции заявили сотрудники государственных банков, при этом ряд частных банков объявил, что их сотрудники будут продолжать работу, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как предупреждают своих клиентов многие банки, включая Государственный банк Индии, забастовка может сказаться на работе банкоматов, операциях по внесению и снятию наличных средств, оформлению чеков, выдаче кредитов и т. п.

Хотя забастовка объявлена на два дня (пятницу и субботу), с учетом нерабочего воскресенья полностью банковские услуги в Индии восстановят только в понедельник, 3 февраля.

К прекращению работы призвала организация «Объединенный форум банковских союзов», в которую входят девять крупных профсоюзов банковской сферы. Участники акции выдвинули ряд требований, в том числе увеличение зарплат и пенсий, изменение правил начисления пенсий, введение пятидневной рабочей недели (сейчас банковские служащие трудятся шесть дней в неделю), введение специальных надбавок.