Deutsche Bank сообщил о годовом убытке в 5,3 млрд евро

Масштабная реструктуризация в Deutsche Bank обернулась этому крупнейшему в Германии финансовому институту в 2019 году убытками на сумму почти в 5,3 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении руководства банка, обнародованном в четверг, 30 января. Только в четвертом квартале минувшего года чистые убытки составили около 1,5 млрд евро. В сообщении подчеркивается, что эти потери произошли "исключительно из-за затрат на реструктуризацию", передает DW.

В Deutsche Bank отметили, что понесенные в 2019 году убытки в целом соответствуют прогнозам. Летом прошлого года финансовый концерн принял масштабную программу реформ с целью сделать Deutsche Bank более доходным и ориентированным на клиентов.

"Самая радикальная трансформация Deutsche Bank за два десятилетия, безусловно, имеет свою цену, поэтому негативный результат за прошедший год никого не должен удивлять", - заявил глава банка Кристиан Зевинг во Франкфурте-на-Майне.

По словам Зевинга, реструктуризация идет по плану, новая стратегия приносит плоды, и банк в некоторых сферах добился даже больших результатов, чем ожидалось. В 2018 год Deutsche Bank, после убытков на протяжении трех лет подряд, получил чистую прибыль в объеме 341 млн евро. В настоящее время в банке работают почти 88 тысяч человек - примерно на 4 тысячи меньше, чем годом ранее.