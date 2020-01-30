Ливан попросил у России помощь на $1 млрд

Еще одно ближневосточное правительство просит Россию о финансовой помощи. Вслед за Ираном, который ждет российский кредит на 2 млрд долларов, и Сирией, которой уже согласовано выделение 500 млн долларов на расширение портовой инфраструктуры, за деньгами в Кремль обратились власти Ливана.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на ливанские СМИ, Бейрут хотел бы получить кредит на сумму от 600 млн до 1 млрд долларов.

Иностранная валюта жизненно необходима Ливану, переживающему тяжелейший валютный кризис с нехваткой долларов, двузначной инфляцией и обвалом курса национальной валюты, передает finanz.ru

В октябре прошлого года ливанский фунт обвалился до минимума с 1997 года: на черном рынке доллары продавали по 2500 фунтов при официальном курсе в 1505. Это спровоцировало волну массовых протестов, на которую силовые структуры ответили отключением интернета по всей стране. Эти меры, впрочем, не помогли удержаться у власти коалиционному правительству Саада Харири, которое 29 октября ушло в отставку.

10 января управляющий Банком Ливана Риад Саляме заявил, что страна нуждается в экстренной иностранной помощи. По его словам, представить кредит мог бы Катар, обладающий валютными резервами на 30 млрд долларов и суверенным фондом размером 335 млрд долларов.

Спустя две недели новый премьер Хасан Диаб заявил, что Ливан находится в катастрофическом положении, а перед кабинетом «стоит задача найти такой выход из тупика, который бы не затронул интересов населения и сохранил стабильность».