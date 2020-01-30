Последнее обновление: 30.01.2020 10:11

Коллегия ЕЭК продлила Беларуси срок госрегулирования цены на гречку

Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала Беларуси продление срока государственного регулирования цен на гречневую крупу еще на 90 дней.

"Коллегия ЕЭК согласовала продление срока государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси на 90 дней - с 30 января до 28 апреля 2020 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.

Согласование ЕЭК потребовалось в связи с тем, что власти РБ исчерпали максимально возможный срок временного госрегулирования цены на гречку, ограничив уровень предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) до 25%.

"При этом нет никаких препятствий для входа на белорусский рынок хозяйствующих субъектов других государств-членов", - отмечается в сообщении пресс-службы.

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