BBC сократит 450 рабочих мест в новостном подразделении

BBC объявила о сокращении порядка 450 рабочих мест в новостном подразделении BBC News в рамках стратегии, направленной на экономию 80 миллионов фунтов (103 млн долларов) к 2022 году.

Сокращения также грядут на новостной радиостанции BBC Radio 5 Live. На англоязычной станции BBC World Service будет закрыта передача World Update.

Нынешняя волна сокращений не коснется языковых подразделений Всемирной службы BBC, подтвердила глава BBC News Фрэн Ансворт в ответ на вопрос одного из сотрудников корпорации.

Все сокращения затрагивают BBC News - подразделение Британской вещательной корпорации, которое освещает новости и текущие события.

В настоящий момент в штате BBC News 6 тысяч человек, включая 1,7 тысяч журналистов, базирующихся за пределами Великобритании, и после сокращений бюджет подразделения составит 480 миллионов фунтов в год (около 625 миллионов долларов).

В 2016 году BBC объявила о необходимости сокращения бюджета новостного подразделения на 80 миллионов фунтов, и нынешней фазой сокращений эта цель, по словам Ансворт, будет достигнута.

Сокращения штата будут сопровождаться структурными изменениями в работе новостного подразделения BBC. По словам Фрэн Ансворт, в новой структуре различные отделы и программы будут меньше дублировать работу друг друга, кроме того, больше внимания будет уделяться цифровому контенту вместо традиционных теле- и радиопередач.

При этом сокращения штата и изменения в структуре также означают, что сократится число тем, которые сможет освещать BBC News, признала Ансворт.

Как отмечает Амол Раджан, редактор BBC по вопросам СМИ, помимо запланированного сокращения бюджета, объявленные сегодня изменения на BBC были продиктованы и двумя другими важными факторами.

"BBC все труднее привлечь в свою аудиторию многих британцев, в особенности молодежь, - пишет Раджан. - Плюс лицензионный сбор, на который приходится почти 75% всех доходов BBC, находится под беспрецедентным политическим давлением".

Британскую вещательную корпорацию финансируют налогоплательщики - за счет лицензионного сбора с владельцев телевизоров. Сейчас он составляет 154,50 фунта в год для цветного телевизора и 52 фунта - для черно-белого.

Сейчас неуплата сбора уголовно наказуема, но недавно избранное правительство Бориса Джонсона предупреждало, что может перевести неуплату в разряд административных правонарушений. Это станет новым ударом по бюджету BBC. По оценке корпорации, это может обойтись в 200 млн фунтов в год.