Россия за год потеряла 800 тысяч рабочих рук

Российская экономика продолжает пикировать в демографическую яму. За январь-ноябрь прошлого года естественная убыль населения в стране ускорилась на 43% и составила 285,7 тысячи человек, сообщил Росстат.

Хотя смертность удалось сократить на 29,1 тысячи человек, темпы падения рождаемости оказались выше вчетверо (116,3 тысячи человек).

В целом по стране число родившихся превысило число умерших в 1,2 раза, но на уровне регионов статистика по-прежнему близка к демографической катастрофе: в 32 субъектах умирает людей в 1,5-2 раза больше, чем рождается.

Этот процесс не в силах компенсировать даже гигантский приток мигрантов, который в прошлом году ускорился вдвое: за 11 месяцев в Россию приехали на заработки 259,4 тысячи человек против 119 тысяч за тот же период 2018-го.

В результате общая численность населения сокращается второй год подряд - на 35,6 тысячи человек (146,7 млн на 1 января), сообщает finanz.ru.

Экономически активная часть сжимается еще быстрее. За 2019 год численность рабочей силы в целом по стране сократилась на 792,2 тысячи человек, сообщило Минэкономразвития в докладе «Картина деловой активности» за январь.

В среднем каждый месяц экономика теряет 66 тысяч рабочих рук. Именно сжатием рабочей силы, на которую давит стремительное старение населения, объясняется снижение официальной безработицы, которая, согласно Росстату, обновляет исторические минимумы - 4,6% (против 4,8% год назад).

На деле численность занятых в экономике также резко падает - на 598,6 тысячи человек за год. Но это все же медленнее, чем скорость, с которой тает экономически активное население. Разница - 193,7 тысячи человек за 12 месяцев - и есть сокращение безработицы, о котором сообщает Росстат.

«Сокращение предложения трудовых ресурсов оказало поддержку динамике заработных плат», - пишет МЭР: за январь-ноябрь зарплаты выросли на 7,2% в номинальном выражении и 2,5% - в реальном, то есть с учетом инфляции.

«При этом, в отличие от предшествующего года, когда на динамику заработных плат оказывало влияние выполнение обязательств по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 2019 г. опережающий темп роста заработных плат наблюдался во внебюджетном секторе», - объясняет МЭР.