Последнее обновление: 28.01.2020 23:59

Греция разместила 15-летние облигации на 2,5 млрд евро

Греция разместила 15-летние облигации на 2,5 млрд евро, сообщает греческая газета Naftemporiki.

Спрос на бумаги достиг почти 19 млрд евро. Ожидается, что доходность будет ниже 2% годовых. Срок погашения облигаций - февраль 2035 года, передает ТАСС.

Организаторами размещения являются Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, HSBC и JPMorgan.

Греция впервые выходит на рынок с облигациями со сроком погашения после 2032 года, когда должны завершиться меры поддержки по греческому долгу со стороны стран ЕС.

Размещение произошло после того, как международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитные рейтинги Греции до «BB» с «ВВ-«. На этом фоне доходность 10-летних греческих облигаций упала до рекордно низких 1,146% годовых.

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