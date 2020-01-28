Китайский коронавирус обвалил цены на металлы

Цены на медь, которые считаются ключевым индикатором мирового промышленного спроса, падают девятый день подряд, чего на Лондонской бирже металлов (LME) не видели с 1986 года.

На опасениях, что эпидемия ударит по китайской экономике, чуть больше чем за неделю фьючерсы на медь подешевели на 9,6%, показав рекордный обвал почти за пять лет.

На торгах во вторник котировки опускались до отметки 5682,4 доллар за тонну - минимальной с середины октября, сообщают СМИ.

С 20 января на 10% упали цены на никель, на 8% подешевела железная руда, на 8,2% - олово.