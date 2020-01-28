Долги сельхозпредприятий Витебской области достигли $1,5 млрд.

Долги агропромышленного комплекса Витебской области достигли Br3 млрд. Пока власти Беларуси не знают, как решить эту проблему в условиях белорусского неофеодализма.

По словам премьера РБ Сергея Румаса специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли.

«Или оставляйте эти долги в колхозах и совхозах - мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, а не коэффициенты считать, - или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же аккумулируем в агентстве (ред. - ОАО «Агентство по управлению активами)», - озвучил варианты Лукашенко.

Судя по всему, в рамках последнего варианта предлагается произвести "техническую расчистку" балансов предприятий от долгов. Это позволит автоматически улучшить коэффициенты платежеспособности предприятий, они станут более привлекательными заемщиками новых кредитов.

"Прорабатывайте вопрос, если это возможно, у агентства сконцентрировать долги. Но обязательно они хоть по центу, по рублю должны платить. Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем. С 1 января будущего года они хоть рубль должны платить, они должны знать, что по долгам надо рассчитываться, никакого списания!"

Лукашенко посетовал, что сейчас Беларусь теряет большие деньги на фоне налогового маневра в России, поэтому крайне важно искать резервы по всем направлениям.

"Вопрос в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить».

«Или нет? Война идет, а вы болтовней занимаетесь», - заявил Лукашенко.