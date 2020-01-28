Xiaomi закрыла все магазины в Китае из-за эпидемии коронавируса

Компания Xiaomi официально сообщила о том, что она закрывает все магазины розничной торговли, расположенные в различных городах Китая. Решение вызвано эпидемией нового коронавируса, которая бушует в Китае и уже зафиксирована в ряде других стран мира.

Магазины закрываются с 28 января. Откроют их, предварительно, 3 февраля, если ситуация не ухудшится.

Данное решение было принято «под влиянием эпидемической ситуации, чтобы сотрудничать с правительствами на всех уровнях, всесторонне и активно реагировать на национальную политику и хорошо выполнять работу по профилактике эпидемии».

Компания добавила, что дополнительные объявления о новых сроках возобновления работы магазинов будут сделаны в случае необходимости.