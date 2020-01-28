Лукашенко опять лечит экономику совковыми рецептами

Лукашенко поехал в Витебскую область поднимать сельское хозяйство хорошо знакомыми ему со времен СССР рецептами плановой экономики.

"Главное, что сделано правильно в Витебской области, - мы пошли от потребностей, переработчиков. Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги".

"Речи о списании долгов быть не может. Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха», - сказал Лукашенко, требуя от каждого предприятия программу развития (читай – план).

"Каждый год по итогам года программа должна быть контролируема. Она должна быть прозрачной и понятной, чтобы мы смогли подвести итоги и сделать выводы: будут возвращены долги или нет», - потребовал Лукашенко.