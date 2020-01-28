Последнее обновление: 28.01.2020 12:11

FlixBus запустил автобусный рейс Минск-Москва

Немецкая FlixMobility GmbH (бренд FlixBus) начала работу на российском рынке, запустив ежедневный автобусный маршрут Москва-Минск. Партнером FlixBus на этой линии выступил перевозчик «Байер Транс», входящий в белорусскую Intercars.

Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на представителя компании.

Билет из Москвы до Минска обойдется в 1450 российских рублей (примерно 23 доллара). Продажа билетов началась 27 января через сайт FlixBus и приложение для Android. Приобрести билеты могут только граждане России и Беларуси, что связано с отсутствием визового контроля во время пути.

В сотрудничестве с Intercars FlixBus пошел по пути агрегатора и через свои каналы реализует лишь часть билетов на рейсы партнера: на других рынках компания использовала модель, при которой выступает оператором поездок с полным вовлечением в продажу билетов.

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