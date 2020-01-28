Последнее обновление: 28.01.2020 10:40

Биржевые индексы Южной Кореи упали на данных о китайском вирусе

Главный показатель южнокорейской биржи KOSPI во вторник резко упал на фоне опасений по поводу распространения коронавируса нового типа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корейские СМИ.

В начале торгов этот индекс снизился на 54,38 пункта или 2,43% по сравнению с предыдущими торгами, составив 2.191,75 пункта. Индекс акций высокотехнологичных компаний KOSDAQ также упал на 3,15% до 663,99 пункта.

Число жителей Китая, заразившихся новым коронавирусом, во вторник достигло 4515. Число летальных исходов составило 106.

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