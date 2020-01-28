Бразильская биржа потеряла более 3% на фоне коронавируса

Основной индекс Ibovespa Сан-Паулуской фондовой биржи снизился на 3,29% по итогам торговой сессии в понедельник на фоне опасений относительно влияния нового коронавируса на мировую экономику.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Валор экономику».

Падение данного показателя до 114,482 тыс. пунктов стало самым сильным за десять месяцев, уточняет издание. Одним из факторов, повлиявших на отрицательную динамику биржевого индекса стало падение стоимости активов металлургического и горнодобывающего секторов страны, в значительной степени зависимых от поставок на рынок КНР.

Так, более чем на 7,94% просели привилегированные акции Gerdau ("Гердау") и на 7,78% обыкновенные акции Национальной металлургической компании. Ценные бумаги Vale ("Вале") откатились на 6,12%, за день компания подешевела на 17,4 млрд реалов (свыше 4 млрд долларов).

Вслед за динамикой нефтяных цен вниз на 4,21% пошли котировки бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras ("Петробраз"). Национальная валюта по отношению к доллару США опустилась на 0,6% до 4,2 реалов за 1 доллар США.