Нефть и уголь испортили показатели белорусской таможне

Ликвидация белорусского посредничества в поставке угля в Украину и грязная нефть испортили показатели Государственному таможенному комитету Беларуси. Данные о работе ГТК опубликованы к рабочей встрече главы ГТК Ю.Сенько и А.Лукашенко.

Всего за 2019 год через белорусскую таможенную границу перемещено 111 млн т импортно-экспортных товаров, что на 3,2 млн т меньше показателей 2018 года. Основная причина - снижение транзита угля из России железнодорожным транспортом.

При этом общий транзитный поток при ввозе товаров на территорию ЕАЭС через Беларусь вырос на 5,4% и составил 17,5 млн т, из них 11,4 млн т - в Россию. Количество перемещенного через белорусскую границу грузового транспорта также выросло на 5,1% до 2,3 млн единиц.

За 2019 год в республиканский бюджет поступило свыше Br9 млрд платежей, контролируемых ГТК. Это почти на Br400 млн. или 4,2% меньше, чем в 2018 году. Одна из причин снижения – падение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов на 33,2%.

Таможенные органы в 2019 году выявили 47,3 тыс. правонарушений и 387 преступлений (в 2018-м - 35,5 тыс. правонарушений и 357 преступлений). Возбуждено 181 уголовное дело по фактам незаконного перемещения через границу и оборота наркотиков и психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято более 645 кг наркотиков (в 2018-м - 225 кг). В 2019 году участились попытки незаконного перемещения через границу наличных денежных средств. Если в 2018 году было изъято валюты на Br1,6 млн, то в 2019-м эта цифра достигла Br9,5 млн.

Сенько также сообщил, общий объем изъятой на границе с РФ санкционной продукции, поставляемой РФ под видом белорусской, составил 14 тыс. т. За 2019 год было составлено более 600 административных протоколов.

«В большинстве случаев это нарушители из Российской Федерации, которые здесь приобретают продукцию, а потом по поддельным документам пытаются ее перевозить", - утверждает Сенько.

В качестве примера глава ГТК привел последний случай от 22 января, когда российский перевозчик на грузовом автомобиле с поддельными российскими номерами пытался вывезти из Беларуси 19 т груш.

"Использовались документы предприятия "Бабушкина крынка". По документам товар проходил как сухое молоко. Российские нарушители пытаются таким образом подставлять наши субъекты хозяйствования. Транспортное средство изъято, нарушитель задержан", - посетовал Сенько, которого цитируют госСМИ.