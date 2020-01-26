Глава Евросовета созвал экстренный саммит ЕС по многолетнему бюджету

Председатель Евросовета Шарль Мишель решил провести 20 февраля экстренную встречу глав государств и правительств Евросоюза, чтобы попытаться достичь соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021-2027 годы, переговоры по которому между Советом ЕС и Европарламентом (ЕП) провалились.

Об этом говорится в письме Мишеля в адрес лидеров стран ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе, передает ТАСС.

«По итогам встреч, проведенных на уровне спецпредставителей, я принял решение созвать специальное заседание Евросовета, которое начнется 20 февраля 2020 года. Настало время достичь соглашения на нашем уровне по многолетнему бюджетному плану», - отмечается в нем.

По словам Мишеля, любая отсрочка принятия бюджета «создаст серьезные практические и политические проблемы и поставит под угрозу продолжение текущих программ, а также запуск новых». «Я полностью осознаю, что эти переговоры являются одними из самых сложных, с которыми нам приходится сталкиваться. Но я также убежден, что при наличии здравого смысла и решимости мы сможем заключить сделку, которая принесет пользу всем европейцам», - сказал он, подчеркнув, что для достижения сделки «всем сторонам необходимо будет продемонстрировать готовность идти на компромисс».

В декабре минувшего года лидеры партий ЕП решили заморозить переговоры с Советом ЕС по бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы из-за разногласий между двумя институтами. Кроме того, вопрос бюджета был одним из главных на последнем саммите ЕС 12-13 декабря, однако лидеры стран - членов сообщества так и не приняли никаких решений.

Институты ЕС пытались достичь соглашения, основываясь на предложениях, представленных председательствовавшей в ЕС Финляндией по запросу Евросовета в начале декабря. Объем финансирования бюджета сообщества на ближайшие семь лет, согласно предложению Хельсинки, должен составить 1,08 трлн евро. Это 1,07% суммарного ВВП стран ЕС. При этом один из главных плательщиков в бюджет Евросоюза - Германия - предлагала установить размер бюджета на уровне 1% ВВП.

Бюджет ЕС в завершающемся семилетнем цикле 2014-2020 годов составил 1,087 млрд евро. Это примерно те же цифры, которые предлагает финская сторона на следующие семь лет. Однако в нынешнем цикле данная сумма равна 1,03% суммарного ВВП ЕС за этот период.