Последнее обновление: 25.01.2020 13:25

Mastercard запускает в РФ платформу для «электронных чаевых»

Международная платежная система Mastercard работает над запуском в России платформы для приема безналичных чаевых.

Похожую платформу летом 2019 года запустила платежная система Visa, передает РБК.

Платформу планируется запустить до конца 2020 года. Способ оставления чаевых может быть похож на тот, который реализован у Visa: официант вводит на POS-терминале нужную сумму, а посетитель кафе просто прикладывает к нему карту для списания денег.

Платформа для чаевых от Mastercard с весны 2019 года работает на украинском платежном рынке: официант выбирает на платежном терминале опцию «оплата с чаевыми», вводит свой уникальный номер и сумму заказа. Затем терминал предлагает ввести 5, 10 или 15% от стоимости заказа или любую другую сумму на усмотрение самого клиента.

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