Правительство Молдавии взяло под контроль цены на социально значимые товары

Правительство Молдавии сформировало рабочую группу, которая будет проводить мониторинг цен на социально значимые товары и услуги.

Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику после заседания кабмина в пятницу, передает ТАСС.

«Подписано распоряжение по формированию рабочей группы под руководством вице-премьера, министра финансов Сергея Пушкуцы. Ее цель - мониторинг изменений цен группы социально-значимых товаров. Также будет отслеживаться изменение основных макроэкономических показателей», - сказал он.

По его словам, в состав группы вошли руководители министерств экономики, сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, здравоохранения, труда и социальной защиты, Национального антикоррупционного центра, агентств по регулированию в энергетике, продовольственной безопасности, Таможенной службы, Налоговой инспекции, других госструктур.

Премьер уточнил, что рекомендованная периодичность мониторинга - раз в две недели. Одними из первых, по его словам, под проверку подпадут операторы по торговле нефтепродуктами, которые на прошлой неделе повысили цены на бензин.