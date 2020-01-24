Последнее обновление: 24.01.2020 10:38

Токаев заявил о стагнации кредитования экономики Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу в ходе расширенного заседания правительства заявил о проблеме стагнации кредитования экономики республики.

«Стагнирует кредитование экономики, - сказал он, подводя итоги 2019 года. - В прошлом году мы стали чемпионами по уровню инфляции в Евразийском экономическом союзе».

В ходе заседания премьер Казахстана Аскар Мамин сообщил, что инфляция по итогам года находится составила 5,4%. Реальные доходы населения выросли на 5,5%. В 2019 году рост ВВП Казахстана составил 4,5%, передает ТАСС.

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