Последнее обновление: 24.01.2020 09:39

Власти Беларуси потратят Br17,9 млн. бюджетных средств на акции «семейной» корпорации

Белорусские власти потратят на акции ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК) 17 877 650 рублей за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда.

Согласно постановлению Совмина РБ №37 от 22 января 2020 года, государство купит 2553950 акций БНБК, размещаемых путем закрытой подписки.

«Министерству финансов в 2020 году внести в виде денежного вклада Республики Беларусь в уставный фонд закрытого акционерного общества «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» 17 877 650 рублей за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда для оплаты Республикой Беларусь 2 553 950 акций этого общества», - говорится в документе.

Поскольку речь идет о закрытой подписке, то покупка акций государством, по сути, является способом финансирования текущих затрат корпорации, включая выплату заработной платы.

ЗАО «БНБК» реализует проект стоимостью $733 млн. по строительству крупный комплекс по производству аминокислот, комбикормов и премиксов в районе Руденска (Минская область). Строительство осуществляется за счет льготного кредита Эксимбанка Китая в сумме $628 млн.

Доля Беларуси в БНБК составляет 25%. Крупным китайским компаниям CITIC International Investments Ltd. и COFCO Corporation принадлежит 20% и 9%, соответственно. 1% в уставном фонде имеет российская компания «Вирен-Инвест».

Конечным бенефициаром еще 22,5% БНБК является Асылбек Салиев – племянник беглого президента Киргизии Курманбека Бакиева, проживающего нынче в Беларуси.

Еще 22,5% в корпорации принадлежит двум компаниям из ОАЭ - Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd.

Директором корпорации является Даниил Урицкий, в котором в Кыргызстане опознали бывшего премьера Данияра Усенова. Топ-менеджерами в БНБК работают бывшая замминистра сельского хозяйства Надежда Котковец и сын замглавы администрации президента Илья Снопков.

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