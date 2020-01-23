Суд Канады оштрафовал Volkswagen почти на $150 млн по делу о дизельном скандале

Суд Канады в среду постановил оштрафовать немецкий концерн Volkswagen на $149,5 млн по делу о манипуляциях данными о вредных веществах, содержащихся в выхлопных газах автомобилей компании.

Компания признала вину. Как заявил прокурор Том Лемон, сумма штрафа является "беспрецедентной", передает ТАСС.

"Она в 26 раз превышает самый большой федеральный штраф за преступления против окружающей среды", - добавил он.

Автомобильный концерн заявил, что средства, выплаченные в качестве штрафа, пойдут на поддержку национальных и провинциальных проектов, связанных с экологией.

Ранее в декабре компании были предъявлены обвинения в том, что она импортировала в Канаду более 180 тыс. автомобилей, которые не соответствовали экологическим стандартам о допустимом содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Дизельный скандал, в центре которого изначально оказался Volkswagen, разразился в 2015 году. Выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. В действительности они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.