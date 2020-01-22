Последнее обновление: 22.01.2020 18:04

Правительство РФ взялось избавить страну от импортной электроники

Правительство России утвердило стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, которая призвана обеспечить стране «глобальное технологическое лидерство».

Согласно документу, который 17 января был подписан премьером Михаилом Мишустины, а в среду - опубликован на сайте Кабмина, через 10 лет российский рынок электроники должен почти на 60% состоять из отечественных товаров, передает finanz.ru.

Речь идет о широком спектре продукции - от интегральных схем и процессоров до телефонов, телевизоров и радио. К электронной продукции стратегия относит «электронные (в том числе радиоэлектронные) модули и комплексированные приборы типа системы в корпусе; электронные (в том числе радиоэлектронные) устройства и системы специального назначения; профессиональную и потребительскую электронику (в том числе радиоэлектронику)».

Согласно стратегии, объемы производства электроники в России нужно увеличить втрое - с 1,868 до 5,22 триллиона рублей, а долю гражданской продукции поднять с 50,3% до 87,9%.

Сейчас в стране работают 1600-1700 предприятий электронной промышленности, из которых 422 - государственные. Они обеспечивают 55% выручки сектора. Также присутствуют 1200 организаций с частным капиталом (23% выручки) и 30 иностранных компаний (22% выручки).

Однако доля отечественной электроники на рынке, если исключить оборонное производство, составляет лишь 31%.

Покончить с этой ситуацией правительство намерено в три этапа. На первом - в 2020-2021 гг - российскую продукцию будут продвигать внутри страны, главным образом за счет нацпроектов; на втором - в 2022-2025 гг - запланирован выход на международные рынки, в том числе при участии иностранных партнеров; на третьем - «предполагается обеспечение лидирующих позиций отрасли на перспективных рынках и глобального технологического лидерства» с утроением экспорта до 12 млрд долларов в год.

За 10 лет российской промышленности предстоит научиться производить процессоры, контроллеры, память, включая компонентную базу по кремниевой технологии с топологическими нормами 65-45нм, 28нм, 14-12нм, 7-5нм; освоить технологии производства дисплеев на основе OLED не ниже 6-го поколения с разрешениями до 2048×2048 пикселей, научиться выпускать дисплеи на пластинах диаметром 200 мм, полупроводниковые лазеры.

В планах - строительство «кремниевых фабрик» для выпуска цифровых интегральных микросхем; производство СВЧ-электроники и программного обеспечения, в том числе технологий шифрования.

Проблемой для отрасли является кадровый голод: средний возраст сотрудников 45-50 лет. Для этого планируется «повысить привлекательность отрасли для профессиональных кадров и молодежного кадрового резерва». При этом обучение специалистов также необходимо перевести на отечественную базу, обеспечив «внедрение российских разработок в процессы подготовки и переподготовки».

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование