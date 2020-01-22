США в ближайшие 90 дней объявят о снижении налогов для среднего класса

Президент Дональд Трамп сказал в среду, что в ближайшие 90 дней США объявят о снижении налогов для среднего класса.

“Мы собираемся снизить налоги для среднего класса, очень сильно. Мы объявим об этом в ближайшие 90 дней”, - сказал Трамп, передает Reuters со ссылкой на Fox Business.

Трамп также пригрозил ввести 25-процетные пошлины на автомобили из Евросоюза, если Вашингтону и Брюсселю не удастся заключить сделку.

“В конечном счете это будет очень просто, потому что если мы не сможем заключить сделку, нам придется установить 25-процентные пошлины на их автомобили”, - сказал Трамп в интервью во время Всемирного экономического форума в Давосе.