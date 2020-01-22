Минфин РБ понизил доходность облигаций, выпущенных из-за долгов деревообработки

Министерство финансов РБ с 21 января текущего года понизило доходность облигаций, выпущенных в 2015 году для продажи банкам с целью привлечения денежных средств на выкуп у этих банков токсичных активов (просроченной задолженности) модернизированных предприятий деревообработки.

Речь идет о номинированных в евро облигациях на сумму 148,84 млн. евро, покупателями которых стали Белагропромбанк, Белинвестбанк и БПС-Сбербанк. Облигации размещались на срок вплоть до 1 октября 2030 года по ставке Euribor по трехмесячным межбанковским депозитам плюс 7%.

Согласно указу №20 от 20 января 2020 года, доходность этих облигаций понижена до трехмесячных Euribor + 4,9% годовых.

На 20 января 2020 года ставка по трехмесячным Euribor составляла минус 0,392%.

Суть применяемой схемы: обмен просроченной задолженности предприятий деревообработки на гарантированные государством облигации.