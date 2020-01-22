Рыночная капитализация Tesla превысила $100 млрд

Tesla стала первым американским автопроизводителем, акции которого торгуются на бирже, с рыночной капитализацией в размере $100 миллиардов, преодолев эту отметку на торгах после завершения официальной сессии вторника в знак уверенности Уолл-стрит в будущем электромобилей.

Акции Tesla подорожали на 1,4% до $555 на торгах после закрытия сессии, прибавив 7,2% во время торгов, когда брокерская компания New Street Research повысила их ценовой ориентир до $800, сообщает Reuters.

Рыночная стоимость Tesla также приближает Илона Маска к получению первого транша опционов на $346 миллионов в рекордном гонораре.

Капитализация Tesla ранее уже превысила совокупную стоимость Ford Motor и General Motors. За последние три месяца акции производителя электромобилей выросли более чем в два раза, чему способствовали неожиданный отчет о квартальной прибыли в октябре, новости о наращивании производства на китайском заводе и более высокие, чем ожидалось, годовые поставки автомобилей.