Число подписчиков Netflix в мире превысило 167 млн.

Число людей, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, выросло в мире до 167,09 млн. Об этом свидетельствует опубликованная во вторник отчетность компании за четвертый квартал 2019 года.

За трехмесячный период, который завершился 31 декабря прошлого года, у Netflix стало на 8,76 млн подписчиков больше. Согласно представленному компанией прогнозу, по итогам первого квартала текущего года число подписчиков увеличится на 7 млн, до 174,09 млн., передает ТАСС.

Выручка компании за отчетный период достигла 5,47 млрд долларов, а прибыль - 587 млн долларов. По итогам четвертого квартала 2018 года первый показатель составлял 4,19 млрд долларов, а второй - 134 млн долларов. В то время у компании было 139,26 млн подписчиков.

Netflix предоставляет услуги потокового вещания в более чем 190 странах.

Компания была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи.