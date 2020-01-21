Банк Японии оставил ключевую ставку без изменений

Банк Японии сохранил курс денежно-кредитной политики без изменений во вторник и повысил прогнозы экономического роста на фоне смягчения опасений глобального замедления и поддержки со стороны правительственного пакета мер стимулирования.

Как и ожидалось, регулятор сохранил краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1% и повторил обещание поддерживать доходность десятилетних гособлигаций вблизи нуля процентов, передает Reuters.

Кроме того, ЦБ подтвердил обещание сохранять ставки на текущих низких уровнях или даже снизить их, пока не ослабнут риски, которые мешают ему достигнуть ориентира инфляции в 2%.

Банк Японии пересмотрел вверх годовой прогноз роста на финансовый год, начинающийся в апреле, до 0,9% с 0,7% в октябре благодаря мерам бюджетного стимулирования. Прогноз на 2021 финансовый год также был повышен.

“Экономика Японии, скорее всего, продолжит расти умеренными темпами”, так как влияние замедления глобального роста на внутренний спрос будет ограниченным, говорится в ежеквартальном отчете Банка Японии.