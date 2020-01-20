Последнее обновление: 20.01.2020 22:04

Moody"s присвоило сектору суверенных эмитентов СНГ негативный прогноз на 2020 год

Международное рейтинговое агентство Moody"s присвоило сектору суверенных эмитентов стран СНГ негативный прогноз на 2020 год.

«Негативный прогноз по сектору суверенных эмитентов СНГ на 2020 год отражает повышение рисков, связанных с замедлением глобальной экономики, а также сохраняющуюся политическую неопределенность в странах региона», - говорится в отчете агентства.

Данные риски, по мнению авторов отчета, могут тормозить улучшение налогово-бюджетных показателей, однако совершенствование кредитно-денежной политики, налогово-бюджетного законодательства и банковского надзора может смягчить их негативное влияние. Долговая нагрузка правительств стран СНГ снизится или останется на прежнем уровне в течение следующего года - полутора, однако она все же будет выше, чем во время предыдущего экономического шока в 2014-2016 годах.

Для кредитного профиля России сохранится риск, связанный с санкциями США и Европы, говорится в отчете. Также рисками являются вмешательство во внутреннюю политику США и Великобритании и поддержка правительства в Венесуэле. Политические меры и низкие потребности в финансировании в России могут смягчить эффект этих рисков, предает ТАСС.

Перспективы ослабления санкций в отношении РФ несколько увеличились, и некоторые государства - члены ЕС поддерживают идею нормализации отношений, отмечают в рейтинговом агентстве. Соблюдение соглашения о прекращении огня с Украиной может улучшить отношения с ЕС.

Противоречия между Россией и Беларусью, а также Россией и Грузией представляют экономический и финансовый риск. Для Грузии любые дальнейшие эмбарго со стороны России, такие как предлагаемый запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Грузии, немного ограничат ее экономический рост. Также отношения с Россией станут темой парламентских выборов в Грузии в 2020 году, что может привести к расширению негативных экономических мер со стороны России, прогнозируют в агентстве.

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