ВВП Киргизии в 2019 году вырос на 4,5%

Объем ВВП Киргизии по итогам 2019 года составил около 8,45 млрд долларов, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 4,5%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Киргизии.

«По итогам 2019 года объем ВВП составил 590 млрд сомов (около 8,45 млрд долларов) и вырос в реальном выражении на 4,5%. Объем выпуска промышленной продукции составил более 278,6 млрд сомов (около 3,99 млрд долларов-), увеличившись по сравнению с 2018 годом на 21 млрд сомов (около 0,3 млрд долларов)», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

По данным пресс-службы, увеличение объема промышленного производства «обеспечено за счет роста производства металлических руд, основных металлов, строительных материалов, одежды, добычи сырой нефти, природного газа и угля, а также производства пищевых продуктов». В 2019 году также был рост в строительной отрасли, в сельском хозяйстве и секторе услуг.

Как отметил в понедельник вице-премьер Киргизии Замирбек Аскаров, за 11 месяцев 2019 года, «отрицательное сальдо торгового баланса сократилось на 465 млн долларов». При этом, импорт снизился на 6,6%, а объем экспорта вырос на 9,4%. Общий объем внешнеторгового оборота составил 6,2 млрд долларов.