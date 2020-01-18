Власти Индии повременят с реализацией проекта Hyperloop

Власти индийского штата Махараштра могут рассмотреть реализацию проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop, которая должна была пройти между городами Мамбаи и Пуна, если увидят позитивный опыт других стран.

Об этом сообщил заместитель главного министра Махараштры Аджит Павар, передает РБК со ссылкой на India Today

Павар заявил, что у штата нет возможности экспериментировать со строительством магистрали, но в случае успешных испытаний Hyperloop за рубежом Индия может вернуться к работе над проектом.

Пусть это случится где-то еще. Пусть оно станет успешным на расстоянии не менее 10 км где-то за границей», — сказал политик.

Hyperloop — проект сверхскоростной системы поездов, предложенный Tesla и SpaceX. Он представляет из себя транспортную систему, состоящую из стальных труб, внутри которых со скоростью до 1200 км/ч может перемещаться герметичная капсула на аэродинамической подушке.

Компания Virgin Hyperloop One, занимающаяся разработкой проекта, сообщила о подписании соглашения с властями Индии в феврале 2018 года. Документ предусматривал строительство тестовой трассы между Мумбаи и Пуной, по которой можно было бы добраться из одного города в другой за 25 минут.