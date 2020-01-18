Президент Мексики предлагает работу тысячам мигрантов из Гондураса

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор предлагает работу тысячам мигрантов из Гондураса, которые стремятся попасть в США.

На южной границе Мексики есть более четырех тысяч вакантных мест, а также жилье, заявил он в пятницу, 17 января, сообщает AFP. "В нашей стране есть работа", - подчеркивает Обрадор.

Ранее несколько тысяч жителей Гондураса, в том числе женщины и дети, выдвинулись в направлении Соединенных Штатов - для этого им нужно пройти через Гватемалу и Мексику. Власти Гватемалы заверили Мехико, что сделают все возможное для того, чтобы остановить поток мигрантов. Из Гондураса люди бегут из-за бедности и вооруженных конфликтов, передает DW.

Президент США Дональд Трамп в мае 2019 года пригрозил обложить пошлинами в 5 процентов товары из Мексики из-за миграционного кризиса на границе двух стран. Тогда сторонам удалось договориться: Мексика начала ужесточать контроль на границах, а Трамп отказался от введения новых тарифов. Вместе с тем до конца 2019 года мексиканские власти собирались трудоустроить около 20 тысяч гондурасцев.