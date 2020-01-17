Профицит внешней торговли РФ в 2019 г. снизился на 16,1%

Положительное сальдо торгового баланса России в 2019 г. составило $163,1 млрд, что на 16,1% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Экспорт товаров за прошедший год уменьшился на 5,69%, до $417,9 млрд. Импорт вырос по сравнению с показателем 2018 г. на 2,45% и составил $254,8 млрд., передает ТАСС.

При этом профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2019 г. упал на 37,8% по сравнению с показателем за 2018 г. и составил $70,6 млрд против $113,5 млрд годом ранее.

По данным Банка России, на снижение показателя повлияло сокращение положительного сальдо торгового баланса, которое было вызвано «снижением стоимостных показателей экспорта топливно-энергетических товаров на фоне ухудшения мировой ценовой конъюнктуры». Более того, повлиял и рост совокупного дефицита ряда компонентов счета текущих операций в результате увеличения импорта услуг и чистых выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов, отметил регулятор.