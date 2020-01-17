Украинским авиакомпаниям разрешили интернет на борту самолета

Правительство Украины 15 января внесло изменения в нормативные акты, которые позволяет украинским авиакомпаниям активировать услугу доступа в интернет в полете на борту самолетов.

«Авиаперевозчики получили законную возможность использовать технологии спутниковой связи и предоставлять пассажирам доступ в интернет на всех этапах — от посадки до прибытия. Это стало возможным благодаря внесению изменений в Национальную таблицу распределения полос радиочастот Украины и Плана использования радиочастотного ресурса Украины», — заявили в министерстве цифровой трансформации Украины, передает avianews.com.

«Европейские исследования продемонстрировали: подключение к интернету на бортах самолетов с помощью космических терминалов Ка-диапазона не имеет негативного влияния на авиационную безопасность во время работы на земле», - отмечается в сообщении.