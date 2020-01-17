Курсы наличной валюты в банках Минска на 17 января 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 2,125 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,003 рубля и составил 2,13 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,001 рубля и составила 2,366 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,371 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,45(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,46(снизился на 0,01 рубля).