Последнее обновление: 16.01.2020 16:19

ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 11,25% с 12%

Турецкий центробанк в четверг снизил ключевую ставку до 11,25% с 12,0%, подтвердив необходимость сохранения осторожной денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить продолжение замедления инфляции.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение ставки до 11,5%, передает Reuters.

Регулятор повторил, что уровень жесткости денежно-кредитной политики будет определяться анализом индикаторов тренда очищенной инфляции, добавив, что прогноз инфляции продолжает улучшаться.

Турецкая лира выросла на 0,3% до 5,8570 к доллару.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование