ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 11,25% с 12%

Турецкий центробанк в четверг снизил ключевую ставку до 11,25% с 12,0%, подтвердив необходимость сохранения осторожной денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить продолжение замедления инфляции.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение ставки до 11,5%, передает Reuters.

Регулятор повторил, что уровень жесткости денежно-кредитной политики будет определяться анализом индикаторов тренда очищенной инфляции, добавив, что прогноз инфляции продолжает улучшаться.

Турецкая лира выросла на 0,3% до 5,8570 к доллару.