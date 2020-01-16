Последнее обновление: 16.01.2020 10:58

Беларусь согласовала с Чехией механизм погашения долга

Беларусь и Чехия согласовали схему погашения долга Беларуси перед Чехией в размере $1,79 млн., следует из соглашения между правительствами двух стран.

«Белорусская Сторона признает задолженность Чешской Стороне в сумме 1 790 411,12 (один миллион семьсот девяносто тысяч четыреста одиннадцать целых и двенадцать сотых) доллара США», - говорится в документе, текст которого опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно соглашению, погашение задолженности будет осуществляться через зачет платежей по оплате аренды здания для размещения Посольства Чехии в РБ.

«В случае прекращения аренды здания для размещения Посольства Чешской Республики в Республике Беларусь до достижения общей суммы … Стороны обсудят другие варианты погашения оставшейся части долга, в том числе покупку здания и/или участка в собственность Чешской Республики для размещения Посольства Чешской Республики в Республике Беларусь», - отмечается в Соглашении.

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