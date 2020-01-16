Последнее обновление: 16.01.2020 10:58

МАРТ и операторы связи РБ договорились о сдерживании цен на услуги связи

Белорусские операторы связи и Министерство антимонопольного регулирования и торговли заключили соглашение о сдерживании цен на услуги связи в 2020 году.

Согласно соглашению, повышение цен и тарифов в текущем году не может превысить базовый уровень инфляции в 4%.

Мера направлена против необоснованного роста тарифов. Такой комментарий прозвучал в эфире белорусского ТВ.

Накануне, госоператор связи, компания "Белтелеком" анонсировала повышение тарифов на интернет. Согласно соглашению с МАРТ, январское повышение тарифов Белтелекома не превысит 2,5%. При этом, уровень второго повышения в сентябре или декабре будет зависеть от складывающегося уровня инфляции.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование