МАРТ и операторы связи РБ договорились о сдерживании цен на услуги связи

Белорусские операторы связи и Министерство антимонопольного регулирования и торговли заключили соглашение о сдерживании цен на услуги связи в 2020 году.

Согласно соглашению, повышение цен и тарифов в текущем году не может превысить базовый уровень инфляции в 4%.

Мера направлена против необоснованного роста тарифов. Такой комментарий прозвучал в эфире белорусского ТВ.

Накануне, госоператор связи, компания "Белтелеком" анонсировала повышение тарифов на интернет. Согласно соглашению с МАРТ, январское повышение тарифов Белтелекома не превысит 2,5%. При этом, уровень второго повышения в сентябре или декабре будет зависеть от складывающегося уровня инфляции.